黒箱　トミカ 日産　キャラバン　ハイルーフ　バン　3

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商品詳細
黒箱トミカキャラバン 未使用長期保管品になります。経時変化による箱変色あります画像にてご確認お願いいたします。車体塗装ルーフ後ろ塗装シワ黒ぽく見えるところあります画像4.7.8.リヤゲート後ろ右に黒点あります画像6。長期保管による匂い少しあります。長期保管品にご理解のある方のみお願いいたします、神経質な方ご遠慮ください。箱タタミネコポスにて発送させていただきます。
http://narcologia.ru/goods/hesitantly391184.html
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