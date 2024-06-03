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黒箱　トミカ 日産　キャラバン　ハイルーフ　バン　3
商品番号 O87702165975
商品名

黒箱　トミカ 日産　キャラバン　ハイルーフ　バン　3
ブランド名 Oswirl
特別価格 税込 2,008 円
在庫状況 あり

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商品詳細

黒箱トミカキャラバン　未使用長期保管品になります。経時変化による箱変色あります画像にてご確認お願いいたします。車体塗装ルーフ後ろ塗装シワ黒ぽく見えるところあります画像4.7.8.リヤゲート後ろ右に黒点あります画像6。長期保管による匂い少しあります。長期保管品にご理解のある方のみお願いいたします、神経質な方ご遠慮ください。箱タタミネコポスにて発送させていただきます。
http://narcologia.ru/goods/hesitantly391184.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming802392.html
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