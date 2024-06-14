米津玄師 HYPE リュック 馬と鹿ラババン ショップバッグ

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グッズ種類···その他HYPEのグッズです。HYPEのLIVE当日に1回だけ使って以来、ビニール袋に入れて保管していました。かなり美品です。人気グループ···BUMPOFCHICKENグッズ種類···エコバッグ/トートバッグ【オマケ】ショップバッグ付き馬と鹿のラババンをチャックにつけたまま発送します。（不要な方は外して下さい。）