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Raw Vintage RV-60 ミドル シングルコイル ピックアップ
商品番号 F25187133665
商品名

Raw Vintage RV-60 ミドル シングルコイル ピックアップ
ブランド名 Fsmall
特別価格 税込 3,420 円
在庫状況 あり

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商品詳細

取り置き、値下げ交渉はブロックします。RawVintageRV-60ミドルセンターXoticロウビンテージXOTICのギターには標準装備されている高品質なピックアップ、RV-60。カラーはビンテージホワイトで、暖かみのあるビンテージトーンが特徴です。単品、バラ売りされていなかったと思うので、ちょっと試してみたい方いかがでしょうか。ミドル用、リバースワイヤリング、6.1k黒線9cm、黄色線18.5cmピックアップの取り付けは技術を要します。当方は取り付けについてサポートいたしませんのでご購入される方はご理解のほどよろしくお願いいたします。いかなる理由であっても返品返金はできません。エキゾチックXoticロウビンテージロウヴィンテージRAWVINTAGELAWVINTAGEVanzandtヴァンザントヴァンザンドKINMANキンマンSeymourDuncanセイモアダンカンDiMarzioディマジオESPFenderTexasspecialテキサススペシャルTEX-MEXアクセサリー・パーツ...ピックアップタイプ...ストラトキャスタータイプ
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