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ポケモンカード 裂空のデオキシス 3D プロモ 映画公開記念
商品番号 P67735999856
商品名

ポケモンカード 裂空のデオキシス 3D プロモ 映画公開記念
ブランド名 Pswirl
特別価格 税込 3,329 円
在庫状況 あり

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商品詳細

映画公開記念VSパック　劇場版ポケットモンスター裂空の訪問者-デオキシス　のプロモカードになります。角度によってデオキシスが3種類にフォルムチェンジする3Dのポケモンカードです。表面裏面ともに全体と四つ角を黒背景で撮影したものを載せてありますので、そちらで商品の状態をご確認ください。表面は目立った傷や欠けはないですが、裏面に白欠けが見られます。その点をご留意の上での購入をよろしくお願いします。画像の追加や質問等ありましたら、お気軽にコメントよろしくお願いします。スリーブに入れて暗所で自宅保管していたものです。他にも2004~2006年のポケモンカードを中心に出品しているので、まとめてのご購入も歓迎です。・即購入OKです・まとめて購入で1出品毎に100円引き・基本バラ売り❌専用はお申し出ください・無謀な値下げ要求は受け付けておりませんこの点も合わせてご了承ください。SpaceFissure'sDeoxysLenticular3D検索用ポケモンカードゲームPCGADVロケット団の逆襲伝説の飛翔まぼろしの森ホロンの研究塔きせきの結晶とかれた封印ホロンの幻影蒼空の激突金の空、銀の海トリプレットビートピカチュウ種別···シングルカードシリーズ···ポケモンカードゲームセット···PCGシリーズプロモーションカードシリーズ···ポケモンカードゲームADVセット···ADVシリーズプロモーションカードセット···ADVシリーズその他商品セット詳細···映画公開記念VSパック特徴···プロモカード
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