オーディオインターフェース カラオケマイク PAミキサー 即日発送

✔送料無料✔安心安全の追跡配送✔即発送#仰天！腰が抜けるほど早い発送HH⬆️他の商品はこちらから⬆️サウンドカード使用時の注意事項：1、サウンドカードが届きましたら、電源を切り、1~2時間程度充電してください。2、サウンドカードの電源を入れ、ボリューム、モニター、伴奏をすべて中央の位置にしてください。3、ヘッドホンをモニター穴に、マイクをコンデンサーマイク穴に、生電話を生穴に挿入します。4、マイクに口をつけて話し、ヘッドホンをつけて音を聴く。5、ライブホンの回線が接続されているか確認：ライブホンが接続された後、ライブホンは曲を再生します。曲を再生すると、その曲はヘッドホンでしか聴けないので、接続されていることになります。スマホから曲が再生される場合は、ケーブルが正しく接続されていない可能性があります。【改良版v8sサウンドカード】V8Sサウンドカードは、ボイスチェンジャー機能を搭載しています。ライブ配信やカラオケを手軽に始めたいけど、どんな機材を買えばいいのかわからないという方には、このサウンドカードがおすすめです。複雑な操作が必要なく、価値のあるコンテンツを提供し、視聴者とのコミュニケーションに集中することができます。【複数の効果音に対応したボイスチェンジャー】多機能PA\u0026ステージ機器用DJミキサー，カラオケミキサー効果音多種の効果LEDライト、モードとゲームがあり、6種類のモード選択可能、12種類の電子効果オプション、10種類の面白い音効果、7種類の異なるゲーム。V8Sボイスチェンジャーは、「男声」「女声」「子供声」「怪獣声」の4つのボイスエフェクトを搭載しています。【操作は簡単/日本語説明書付】日本語の説明書もあります。説明書通りにやれば簡単です。この商品も商品説明画像に操作説明図があります。【幅広い互換性】これは、このサウンドカードが音声変換機能を備えているためです。Stream、YouTube、Facebook、Tiktokなどのプラットフォームに対応しています。お使いのスマートフォンに丸いオーディオ出力穴がある場合（丸い穴がない場合、スマートフォンをライブストリーミングに使用したり、サウンドカードのオーディオポートにアクセスしたい場合は、対応するOTGケーブルを購入する必要があります)



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