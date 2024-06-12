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アルセウス　lv100　PSA10 ポケカ
商品番号 G14568647367
商品名

アルセウス　lv100　PSA10 ポケカ
ブランド名 Gswirl
特別価格 税込 3,626 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらの商品は私自身でPSA鑑定に出したワンオーナー品となります。【注意事項】PSA鑑定商品の為、商品の状態は未使用に近いにさせて頂いております。商品の価格は相場を見て変動させて頂いております。その為、突然の値上げ、値下げがございますが、何卒ご了承下さい。PSA9/10評価でも小さなキズ/凹み/ホロかけ/白欠け等ある場合がございます。トラブル防止のため必ず画像にて状態確認をお願いいたします。全て検品を行った後、販売しておりますが、過度に状態を気にされる神経質な方はトラブル防止の為、ご購入はお控えください。ボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)特徴···PSA鑑定種別···シングルカードレアリティ···PROMO鑑定状況···PSA10特徴···プロモカード
http://narcologia.ru/goods/septet282919.html
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