アルセウス　lv100　PSA10 ポケカ

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商品詳細
こちらの商品は私自身でPSA鑑定に出したワンオーナー品となります。【注意事項】PSA鑑定商品の為、商品の状態は未使用に近いにさせて頂いております。商品の価格は相場を見て変動させて頂いております。その為、突然の値上げ、値下げがございますが、何卒ご了承下さい。PSA9/10評価でも小さなキズ/凹み/ホロかけ/白欠け等ある場合がございます。トラブル防止のため必ず画像にて状態確認をお願いいたします。全て検品を行った後、販売しておりますが、過度に状態を気にされる神経質な方はトラブル防止の為、ご購入はお控えください。ボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)特徴···PSA鑑定種別···シングルカードレアリティ···PROMO鑑定状況···PSA10特徴···プロモカード
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