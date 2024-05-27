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商品詳細
座面積（約）56cm✕34cm座面高（約）48cm〜55cmメーカー不明 ピアノ角イス全体的に非常に綺麗な状態ではありますが、写真にありますように、座面パンチング箇所に一箇所のみスレ傷がございます。それ以下は裂け傷や打ち傷等無く、とても綺麗です。 軽度の清掃を施し、脚を取り外し梱包、発送させていただきますので、ご購入者にて組立てをよろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/reboot401236.html
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