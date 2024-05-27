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【新品】家入レオ 1stツアー 直筆サイン入りポストカード
商品番号 H12753312816
商品名

【新品】家入レオ 1stツアー 直筆サイン入りポストカード
ブランド名 Hswirl
特別価格 税込 6,899 円
在庫状況 あり

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商品詳細

家入レオ1stツアー直筆サイン入りポストカード注文時の控え新品未開封家入レオの1stツアーで頂いたものとなります。到着時のまま、段ボールに入れて保管しておりました。自宅保管ですので、神経質な方のご購入はご遠慮ください。#【ISOSquare】全品#【ISOSquare】レオ
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