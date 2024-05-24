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ポケモンカード V STAR ユニバース(シュリンク付)1BOX
商品番号 X45527861570
商品名

ポケモンカード V STAR ユニバース(シュリンク付)1BOX
ブランド名 Xswirl
特別価格 税込 3,377 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。《新品未開封品》ポケモンカードハイクラスパック『VSTARユニバース』の1BOX(シュリンク付き)☆即購入可能、即日発送致します。☆安心のポケカ取引経験者です。シュリンク付きの未開封のままプチプチ梱包してらくらくメルカリ便で発送いたします。すり替え防止の為、返品は出来かねます。また開封後カードの中身でのご評価はおやめ下さい。発送は即日手続きを致しますが、夕方以降は発送手続きをしても翌日発送扱いになります。
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