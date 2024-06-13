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- ポケモンカード vstarユニバース10パック 151 9パック 未サーチ
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商品詳細
ポケモンカードのバラパックのセット販売です。1519パックVstarユニバース10パックのセットです。151は３パック限のお店から、ブイユニは5パック限のお店から買い集めたものです。サーチ等は行ってませんが、中身による評価はご遠慮下さい。Ｖスター151エリカリザードンカミツレカイピカチュウARブイユニボックスパックシングル...パック
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