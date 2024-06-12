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スマリー(SMALY) 電子ピアノ ロールアップピアノ 61鍵盤 持ち運び
商品番号 P11724370592
商品名

スマリー(SMALY) 電子ピアノ ロールアップピアノ 61鍵盤 持ち運び
ブランド名 ナカガミ
特別価格 税込 1,560 円
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商品詳細

✨✨HBear様専用です✨✨ロールアップピアノ　　　　NAKAGAMIスマリー(SMALY)電子ピアノロールアップピアノ61鍵盤持ち運び(スピーカー内蔵)SMALY-PIANO-61６歳以上が　対象年齢です。コンパクトで持ち運びが軽くて楽なので　購入しましたが、弾く時間無く。コロナ禍の、　　２〜３年前　購入しました。しかし、趣味の手芸を初めましてしまった為、殆ど使用していません。　自宅保管品となり　出品させて頂きました。✨✨動作確認良好です。種類...電子ピアノ
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