スマリー(SMALY) 電子ピアノ ロールアップピアノ 61鍵盤 持ち運び ...

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商品詳細
✨✨HBear様専用です✨✨ロールアップピアノ NAKAGAMIスマリー(SMALY)電子ピアノロールアップピアノ61鍵盤持ち運び(スピーカー内蔵)SMALY-PIANO-61６歳以上が 対象年齢です。コンパクトで持ち運びが軽くて楽なので 購入しましたが、弾く時間無く。コロナ禍の、 ２〜３年前 購入しました。しかし、趣味の手芸を初めましてしまった為、殆ど使用していません。 自宅保管品となり 出品させて頂きました。✨✨動作確認良好です。種類...電子ピアノ
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