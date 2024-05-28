未開封 スパイダーマン plug it in play TV game

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商品詳細
アメリカのJakkspacific社製です。プラグをテレビにつなぐだけで5種類のゲームがプレイできます。別途単三電池4本必要です。未開封品ですので動作確認はしておりません。初期不良やお使いのテレビで使用できないなどの問題には対応できません。ご了承頂ける方のみ購入お願い致します。
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