★注意点有　オーディオインターフェース、マイク、ヘッドホン、マイクケーブルセット

DTM、配信を始める方向けに4点のセット販売です。注意点がありますので、下記説明文を読んでご検討ください。★マイクケーブルはつきますがオーディオインターフェース→PCへの接続のUSBタイプB→タイプAは付属してません。オーディオインターフェース:AVIDFASTTRACKSOLOヘッドホン:ONEOdioA70※1マイク:ShurePG48※2※1写真8枚目部分が割れて接着剤で補修してあります。本来なら左右に動くのですが、固めてしまって動きません。無理に動かすと接着剤が剥がれてしまいます。左のイヤーパッドは左右に動きますので、右固定で左を動かして使ってました。イヤホンジャックか2つありますが、写真4枚目にあるように端子も2つありますので、入替えて使用出来ます。※2マイクグリル(?)ボールヘッド(?)部分がベコベコです。使用には問題ありませんでした。★オーディオインターフェースのドライバーはご自身でインストールして下さい。#配信 #音声 #録画 #収録 #Youtube#DTM#ギター #ボーカル #ベース #ラジオ種類···DTMセット



☆注意点有 オーディオインターフェース、マイク、ヘッドホン、マイク ...



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