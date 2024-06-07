ポケモンカード 水エネルギー UR PSA10

パックから自引きして自身でPSA鑑定に提出したものです。基本水エネルギーURPSA10白銀のランス095/70カード開封は手袋を行い即スリーブに入れております。鑑定到着後もPSA専用のUVカットスリーブへ入れて暗所へ保管していました。素人目で見る限りカードおよびケースに傷は見当たりませんが、商品特性上小さなキズ/凹み/ホロかけ/白欠け等ある場合がございます。ご理解のある方のみご購入お願いいたします値引きは検討しておりません。検索用ルギアSAカイセレナユニバースSARオリジンパルキアアルセウスディアルガギラティナURミュウツーリザードンヒスイゾロアークカミツレのきらめきヒスイの仲間たちシンオウの仲間たち20thPSAMINT鑑定秘蔵初期初版高騰シークレットプリズマレリーフブルーアイズブラックマジシャンガールレッドアイズブラックドラゴンマリィかんこうきゃくSRユウリリーリエアセロラシャーニースターサポートリザードンピカチュウガラルの仲間たち25周年ヒータエリアアルティメットスペースジャグラーアローラロコンVSTARセレナ白熱のアルカナ蒼空ストリーム摩天パーフェクトイーブイヒーローズ漆黒のガイスト白銀のランス双璧のファイター一撃マスター連撃マスターシャイニースターＶ仰天のボルテッカーシュリンク未開封BOXブラッキーニンフィアVMAXSAミモザSARカエデボタンバイオレットスカーレットex鑑定状況···PSA10















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