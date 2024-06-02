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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。こちらはポピーSARです。状態は撮影後すぐにスリーブに入れた未使用品となってます。写真でご確認もお願い致します。梱包はスリーブに入れ段ボールで挟んでビニールで包んで濡れ対策をして封筒に入れて発送致します。
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