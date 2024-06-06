DEZERT CD\u0026アクスタ千秋セット

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商品詳細
■新品、未再生、開封済みDEZERTTheWalker※シングル購入者限定LIVE応募券なしトレーディングカードなし初回限定盤（CD+DVD）DCCL-245〜246/2,750円（税込）【CD】※初回限定盤/通常盤共通1.TheWalker2.あの風の向こうへ3.モンテーニュの黒い朝食4.TheWalker(instrumental)5.あの風の向こうへ(instrumental)6.モンテーニュの黒い朝食(instrumental)【初回限定盤特典】・特典DVD付TheWalkerMusicVideo-Director'sCutver-TheWalkerMusicVideo-BehindtheScenes-「神経と重力」LiveVideoat日本武道館(JACKINTHEBOX2021)・初回盤仕様ジャケットデザイン■新品、未開封DEZERT千秋アクリルスタンドセットのみ単品不可ノーコメント即購入可能ミュージシャン種別...グループ、DEZERT
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