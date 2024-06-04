コピック　45本セット　バラ売り不可

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商品詳細
コピックチャオ40本、コピックスケッチ5本セットです。勢いで購入しましたが、使う機会が少ないため出品します。あまり使用していないのでインク残量もかなりあると思います。品番等は写真でご確認ください。バラ売りは致しません。イラスト ファンアート copictooコミック 同人 サークル 美術 画材 絵
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