『マーベル・コミック』 １／１スケール【ヒロイック・ハンド】 スパイダーマン

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ご覧頂き誠にありがとうございます。『マーベル・コミック』１／１スケール【ヒロイック・ハンド】スパイダーマンを出品いたします。1,200体限定のレアアイテムです。新品・未開封になります。【備考】・ペット、喫煙無しです。以下、商品説明です。『マーベル・コミック』に登場するスパイダーマンの手を、1/1スケール、全高約26センチのスタチューとして立体化。おなじみのポーズを取った指の表情や、蜘蛛の巣の模様が入ったレッドのコスチューム、ブラックのウェブ・シューター、発射されたウェブなど、質感やディテールにこだわり、細部に至るまで精巧に仕上げている。ウェブは取り外すことが可能だ。#マーベル#marvel#アベンジャーズ#avengers#ホットトイズ#hottoys#スパイダーマン#spiderman#アメコミご検討くださいますようよろしくお願い申し上げます。