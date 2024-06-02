selmer concept alto sax セルマー コンセプト サックス

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商品詳細
selmerconceptセルマーコンセプトアルトサックス用のマウスピースです。10本以上あるの中から選びました。見た目も綺麗な物を選んでいます。購入したものの使わないため出品します。数回しか使用していないため状態は良いと思います。パッチも別で付けていたので歯の傷はありません。クラシック吹奏楽classicサクソフォンサクソフォーンsaxsaxophone種類···サックスアクセサリー・パーツ···マウスピース
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