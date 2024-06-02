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selmer concept alto sax セルマー コンセプト サックス
商品番号 I60899407404
商品名

selmer concept alto sax セルマー コンセプト サックス
ブランド名 セルマー
特別価格 税込 6,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

selmerconceptセルマーコンセプトアルトサックス用のマウスピースです。10本以上あるの中から選びました。見た目も綺麗な物を選んでいます。購入したものの使わないため出品します。数回しか使用していないため状態は良いと思います。パッチも別で付けていたので歯の傷はありません。クラシック吹奏楽classicサクソフォンサクソフォーンsaxsaxophone種類···サックスアクセサリー・パーツ···マウスピース
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit192386.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate446948.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric593945.html

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