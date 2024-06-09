sumika camp session ロゴ刺繍ロングスリーブTシャツ

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商品詳細
人気バンドsumikaのアコースティック形態であるcampsessionのグッズよりロゴ刺繍ロングスリーブTシャツになります。2色とも購入して自宅にて合わせ、スモーキーグリーンが似合わなかったため出品致します。ネット通販では即完売商品になりますのでこの機会にぜひご検討ください。サイズはXLサイズになります。◯即購入歓迎です◯新品・未使用品ですが素人保管になります。 お気になさる方はご遠慮くださいませ。◯お値下げもなるべくお応えいたします。 お気軽にお声掛けくださいませ。#sumika#sumikacampsession#キャンプセッション #アコースティック #バンド #邦ロック #邦ロ #邦楽ロック #ロングスリーブTシャツ #ロンT#Tシャツ #スモーキーグリーン #ステッチ #ロゴ刺繍ロングスリーブTシャツ
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