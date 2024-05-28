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943❣️ 4U ラックケース
商品番号 W92425800838
商品名

943❣️ 4U ラックケース
ブランド名 Wswirl
特別価格 税込 4,879 円
在庫状況 あり

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商品詳細

4Uラックケース■サイズ：4U■奥行：360mm※奥行き寸法は前後の蓋を外した、ケース内部(サッシからサッシまで)の寸法になります。■リアラックレール　無し■ハンドル：片側■キャスター：無■外寸W：52cm■外寸D：49cm■外寸H：21cm商品状態キズ汚れ傷みがありますがまだまだご活躍頂けます。コメント返信は一切行なっておりませんので予めご了承ください。当方のプロフィールのご確認を宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/contemplate548577.html
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