三面大黒天　仏像　良縁　開運　圓徳院祈祷御札御影付き　桐箱

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商品詳細
定価27500円 コンパクトサイズなので場所をとらずお祭りできます神聖な梵字入りの枡で尚且つ枡は益々といって大変縁起のよいものです開眼祈祷済高岡銅器
http://narcologia.ru/goods/hesitantly532084.html
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