TOKAI ハムバッカー フロント・リアセット

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商品詳細
80年頃のTOKAILC-60に取付されていたハムバッカーになります。取り外すまでは問題なく音は出ていたので動作に問題はないと思います。リア側は一度カバーを取り外した様でハンダを付け直した痕があります。カバー、ポールピースはゴールドです。※ビスとバネ付きです。よろしくお願いいたします。
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