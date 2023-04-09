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TOKAI ハムバッカー フロント・リアセット
商品番号 J27345398083
商品名

TOKAI ハムバッカー フロント・リアセット
ブランド名 Jswirl
特別価格 税込 1,665 円
在庫状況 あり

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商品詳細

80年頃のTOKAILC-60に取付されていたハムバッカーになります。取り外すまでは問題なく音は出ていたので動作に問題はないと思います。リア側は一度カバーを取り外した様でハンダを付け直した痕があります。カバー、ポールピースはゴールドです。※ビスとバネ付きです。よろしくお願いいたします。
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