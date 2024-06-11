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ねんぷち アイマス シンデレラガールズ ステージ 01 02
商品番号 F39414788346
商品名

ねんぷち アイマス シンデレラガールズ ステージ 01 02
ブランド名 Fswirl
特別価格 税込 2,652 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ねんどろいどぷちアイドルマスターシンデレラガールズステージ01\u002602ステージ01「渋谷凛」「双葉杏」「三村かな子」「高垣楓」「城ヶ崎莉嘉」＋しぶりんとかなこはステージ衣装verも通常かなこがダブりステージ02「神崎蘭子」「前川みく」「諸星きらり」「城ヶ崎美嘉」「島村卯月」＋みくにゃんときらりはステージ衣装verも通常みくにゃんがダブり中身確認のため開封しましたが小袋は未開封です。神経質な方はご遠慮ください。よろしくお願いします。
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