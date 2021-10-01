★関東地方の方必見★　YAMAHA CLP-675DW（2019年に新品購入）



ヤマハ クラビノーバ CLP-675DWの中古電子ピアノの販売



人気のクラビノーバシリーズの新入荷【YAMAHA CLP-675 DW】 | ピアノ ...



ヤマハ(YAMAHA) CLP-675DW 電子ピアノ中古販売｜電子ピアノ買取.com



電子ピアノ CLP-675DW ダークウォルナット調 [88鍵盤] 【お届け地域限定商品】



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【売却済】YAMAHA CLP-675DW ヤマハ クラビノーバ 木製鍵盤 電子ピアノ 【2018年製】



ヤマハ クラビノーバ CLP-675DW/2017年製｜中古電子ピアノ | 中古電子 ...



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◎店頭引取限定 美品 YAMAHA クラビノーバ CLP-675DW 電子ピアノ ...

★関東地方在住の方は必見★・YAMAHAClavinova（クラビノーバ）・電子ピアノ・型番:CLP-675DW・カラー:ダークウッド調・購入価格 316800円（税込）・2019年に新品購入 ・2018年製 ・木製鍵盤、88鍵・サイズ 1461×967×465mm・質量 69.0kg・ヘッドホン端子2つ・高さ調整可能な椅子1台・白鍵は象牙調、黒鍵は黒檀調の低い音になるほど重くなるグランドタッチ鍵盤・Bluetoothオーディオ接続でスピーカーとしても使用可能・多数の音色やメトロノーム機能、録音機能・音を繊細に変化させるGPレスポンスダンパーペダル機能【商品の状態】・正面から見ると分かりづらい背面の位置に1箇所とスライド式ピアノカバーの真ん中あたりに１箇所小傷がございます。・2年使用しましたが諸事情で家に置けなくなり売りに出します・電源コードに問題はなく、ペダルやボタンの動作確認済みです・喫煙は一切いたしません・ペットもおりません【運送に関して】神奈川県川崎市運送業者を手配する場合は購入者負担でお願いします。直接取りに来る場合でも問題ありません。#ヤマハ#YAMAHACLP_675DW#電子ピアノ#クラビノーバ#ハイグレードモデル#電子楽器#鍵盤楽器