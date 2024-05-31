Korg Beat Boy☆リズムマシン☆レコーダー☆チューナー☆

KorgBeatBoy☆リズムマシン☆レコーダー☆チューナー☆かわいいキャラがドラムを叩いてくれます☆多少使用感ありますが動作良好でまだまだ使えると思います☆生産終了品。☆大切にしていたモノなのでご活用していただける方にお譲り出来たら幸いです☆★マニュアル付きです(電池は付属しません)★中古/現状品である事ご理解の上ご購入願います。★発送まで~7日かかります。プチプチ巻き、宅急便コンパクトでの発送予定です。★〓★〓★〓★〓★〓★〓★〓★〓★〓★〓★\u003cお願い\u003em(._.)m˚✧₊⁎゜・:，。゜・:，。★゜・:，。゜・:，。☆゜・:，。゜・:★゜・:，。゜・:，。☆゜・:，。゜・:，。★゜・:，。☆残念評価3つ以上ある方のご購入はお控え頂ければ幸いです。m(__)m☆到着後からの受け取り評価に数日要する方のご購入はお控え頂ければ幸いです。m(._.)m☆コンビニ•ATM払いの方はご購入をお控えいただければ幸いです。m(__)m☆梱包資材の準備や仕事の都合上、発送までに最大7日かかる場合もございます。ʕ⁎̯͡⁎ʔ༄☆非喫煙、ペット無し、冷暗除湿の環境ですʕ•ᴥ•ʔ(○・ω・)ノ-------------end-------------☆★✳︎TR-808TR-909TR-707TR-606リズムマシンドラムマシングルーブボックスRolandMCMC-303MC-505RolandSPシンセサイザーRolandTRRolandSCKorgVolcaKorgMonotronKorgMonotribeKorgNTSKorgElectribeGrooveboxSP-404sxLo-fiSP-202ZoomH4種類···シーケンサー・リズムマシン



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