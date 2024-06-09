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groovetubes製 fat finger ファットフィンガー
商品番号 O59987096545
商品名

groovetubes製 fat finger ファットフィンガー
ブランド名 Oankle
特別価格 税込 1,976 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【出品物】groovetubes製fatfingerファットフィンガー重量103g【商品について】15~20年前に購入したかと思います。楽器のペグに見られる感じのくすみがあります。磨けば今より綺麗になるとは思いますが、現状のまま販売いたします。傷防止のパッドは劣化していますのでホームセンターや100均で新しいものに変えることをお勧めいたします。非常にシンプルなため製品としての問題はありません。【製品概要】groovetubesfat)fingerは2000年代前半に販売されていたオリジナルのgroovetubes製fatfingerです。グルーブチューブ・ファットフィンガーをヘッドに装着すればトーンのレスポンス向上、デットポジション解消、トーンバランスの変化等効果が期待できます。現行品のファットフィンガーはfender社から発売されておりますがgroovetubes製のは希少の為この機会に如何でしょうか？【発送について】梱包し発送致します。#groovetubes#fat)finger#グループチューブ#ファットフィンガー#fender#ベース#ギター#ヘッド#おもり
http://narcologia.ru/goods/marshal683680.html
http://narcologia.ru/goods/preference414938.html
http://narcologia.ru/goods/interconnect648470.html
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