櫻坂46 ウエハース1BOX

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商品詳細
新品未開封品即購入OK1箱(20枚)の販売プチプチに包んで匿名発送します気温によるチョコの溶けがあるかもしれません予めご了承ください賞味期限2024年4月
http://narcologia.ru/goods/reflector32864.html
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