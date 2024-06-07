- ホーム
- >
- おもちゃ・ホビー・グッズ
- >
- 楽器/器材
- >
- アンプ
- >
- VOX Pathfinder パスファインダー ギターアンプ 10W
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
アンプ種類...その他アンプVOXのギターアンプです。5年前に新品で購入しましたがギターを弾く機会がなくなってしまったので出品します。動作確認済み。■Amazon商品説明よりブランド：VOX(ヴォックス)色：スタンダード出力ワット数：10ワット商品寸法(cm)：20.3Dx43.2Wx30.5H商品の重量：4.8kgスピーカーサイズ：16.51cmクリーン/オーバードライブ・スイッチを搭載瞬時に切替可能なクリーン/オーバードライブ・スイッチを装備。現代的で美しいクリーン・サウンドからVOX特有のウォームなヴィンテージ・サウンド、ハードロックに相応しいハイゲイン・サウンドまで幅広く対応。VOXPathfinderギターアンプ
http://narcologia.ru/goods/shuttle647925.html
http://narcologia.ru/goods/perforce708565.html
http://narcologia.ru/goods/organization517062.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle647925.html
http://narcologia.ru/goods/perforce708565.html
http://narcologia.ru/goods/organization517062.html