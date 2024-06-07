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VOX Pathfinder パスファインダー　ギターアンプ　10W
商品番号 X72275249899
商品名

VOX Pathfinder パスファインダー　ギターアンプ　10W
ブランド名 ヴォックス
特別価格 税込 1,665 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アンプ種類...その他アンプVOXのギターアンプです。5年前に新品で購入しましたがギターを弾く機会がなくなってしまったので出品します。動作確認済み。■Amazon商品説明よりブランド：VOX(ヴォックス)色：スタンダード出力ワット数：10ワット商品寸法(cm)：20.3Dx43.2Wx30.5H商品の重量：4.8kgスピーカーサイズ：16.51cmクリーン/オーバードライブ・スイッチを搭載瞬時に切替可能なクリーン/オーバードライブ・スイッチを装備。現代的で美しいクリーン・サウンドからVOX特有のウォームなヴィンテージ・サウンド、ハードロックに相応しいハイゲイン・サウンドまで幅広く対応。VOXPathfinderギターアンプ
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