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商品詳細
仕入れの為にグアムの中古雑貨店で購入しました。現在非売品とのことです。顔や耳のシワなどかなり精巧な作りをしています。日本製品とは異なり渋さがたまりません。マニアの方はどうぞ。￼盾はありません。値段交渉応じます。￼￼S.H.Figuartsキャプテン・アメリカAVENGERSASSEMBLEEDITION#S_H_Figuartsキャプテン・アメリカAVENGERSASSEMBLEEDITION
http://narcologia.ru/goods/reboot831936.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming948192.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose445140.html
S.H.Figuarts キャプテン・アメリカ AVENGERS ASSEMB…
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