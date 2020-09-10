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S.H.Figuarts キャプテン・アメリカ AVENGERS ASSEMB…
商品番号 T71109746805
商品名

S.H.Figuarts キャプテン・アメリカ AVENGERS ASSEMB…
ブランド名 Tswirl
特別価格 税込 2,808 円
在庫状況 あり

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商品詳細

仕入れの為にグアムの中古雑貨店で購入しました。現在非売品とのことです。顔や耳のシワなどかなり精巧な作りをしています。日本製品とは異なり渋さがたまりません。マニアの方はどうぞ。￼盾はありません。値段交渉応じます。￼￼S.H.Figuartsキャプテン・アメリカAVENGERSASSEMBLEEDITION#S_H_Figuartsキャプテン・アメリカAVENGERSASSEMBLEEDITION
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