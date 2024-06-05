【新品未使用】 MIX8 アナログミキサー マッキー

mackiemix8未使用品になります。開封はしております。間違えて買ったため出品致します。袋入り、外箱付きになります。スペック■タイプ：アナログミキサー■モノラルチャンネル数：2■ステレオチャンネル数：2■EQ：3band(MONO)/3band(Stereo)■AUX：1■グループ（バス)：-■デジタルエフェクト：-■寸法（W×H×D）：198ｘ53ｘ244mm■重量：1.1kg■詳細：■8chアナログミキサー■6入力（マイク2、ステレオ2）■実績のあるハイヘッドルーム、低ノイズを実現した8チャンネルコンパクトミキサー■スタジオレベルのクォリティーを実現したマイク/ライン入力×2・ステレオパン、レベル、オーバーロードインジケーター・スタジオコンデンサーマイク対応可能なファンタム電源■ステレオライン入力 ×2 （6.3φTRS）■すべての入力チャンネルにクリーンで正確な周波数特性を実現した3バンドEQ■AUXセンド ×1 AUXステレオリターン ×1 （6.3φTRS）■再生用入力端子 ステレオRCA ×1 録音用出力端子 ステレオRCA ×1■メインL/R出力■ヘッドホン端子 ×1 ステレオコントロールルームアウト ×1■実績のある耐久性の高い頑丈なデザイン■持ち運び可能な超コンパクトサイズ※電源アダプターが付属しておりません。ノンクレームノンリターンでお願い致します。よろしくお願い致します。MIX8MACKIE#MACKIE#MIX8種類···ミキサー



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