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■美しい碧き急須■市川園オリジナル■一文字急須■新品未使用■
商品番号 A41147267497
商品名

■美しい碧き急須■市川園オリジナル■一文字急須■新品未使用■
ブランド名 Aswirl
特別価格 税込 2,584 円
在庫状況 あり

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商品詳細

24時間以内にスピード発送いたします！■美しい碧き急須■市川園オリジナル■一文字急須■新品未使用■の出品です。使用しないまま長年　冷暗所に保管しておりました。画像の通り、内部も非常にきれいです。現代でも通用する　実用的で　コンパクトな品です。大切なお客様への　おもてなしにも　最適です。発送はらくらくメルカリ便です。配達希望時間もご希望あればお知らせください。よろしくお願いいたします。種類...茶道具#茶道#骨董#和風#急須#メルカリ出品大会
http://narcologia.ru/goods/cotton904461.html
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