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オーディオテクニカ AT4040 コンデンサーマイク XLR 1インチ大口径
商品番号 H74133410215
商品名

オーディオテクニカ AT4040 コンデンサーマイク XLR 1インチ大口径
ブランド名 Hswirl
特別価格 税込 7,200 円
在庫状況 あり

在庫状況について


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商品詳細

専用ショックマウント付属箱無し
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http://narcologia.ru/goods/contemplate855777.html オーディオテクニカ AT4040 コンデンサーマイク XLR 1インチ大口径ダイアフラム / DCバイアス / 単一指向性 / 80Hzローカットフィルタースイッチ / 10dBパッドスイッチ / 専用ショックマウント付属 / トランスレス 【国内正規品】 ブラック
オーディオテクニカ AT4040 コンデンサーマイク XLR 1インチ大口径オーディオテクニカ AT4040 コンデンサーマイク XLR 1インチ大口径ダイアフラム / DCバイアス / 単一指向性 / 80Hzローカットフィルタースイッチ / 10dBパッドスイッチ / 専用ショックマウント付属 / トランスレス 【国内正規品】 ブラック
オーディオテクニカ AT4040 コンデンサーマイク XLR 1インチ大口径オーディオテクニカ AT4040 コンデンサーマイク XLR 1インチ大口径ダイアフラム / DCバイアス / 単一指向性 / 80Hzローカットフィルタースイッチ / 10dBパッドスイッチ / 専用ショックマウント付属 / トランスレス 【国内正規品】 ブラック
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オーディオテクニカ AT4040 コンデンサーマイク XLR 1インチ大口径オーディオテクニカ AT4040 コンデンサーマイク XLR 1インチ大口径ダイアフラム / DCバイアス / 単一指向性 / 80Hzローカットフィルタースイッチ / 10dBパッドスイッチ / 専用ショックマウント付属 / トランスレス 【国内正規品】 ブラック
オーディオテクニカ AT4040 コンデンサーマイク XLR 1インチ大口径AT4040｜マイクロホン：ボーカル｜オーディオテクニカ
オーディオテクニカ AT4040 コンデンサーマイク XLR 1インチ大口径オーディオテクニカ AT4040 コンデンサーマイク XLR 1インチ大口径ダイアフラム / DCバイアス / 単一指向性 / 80Hzローカットフィルタースイッチ / 10dBパッドスイッチ / 専用ショックマウント付属 / トランスレス 【国内正規品】 ブラック
オーディオテクニカ AT4040 コンデンサーマイク XLR 1インチ大口径AT4040｜マイクロホン：ボーカル｜オーディオテクニカ
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