新月 獅子舞横笛 祭用横笛 獅子舞用

富山県の新月さんで数年前に購入した祭り笛です。色は黒塗りです。少し色はげがありますが、問題なく使えると思います。布袋もお付け致します。即購入◎笛篠笛楽器和楽器祭祭用獅子舞祭礼



新月乃笛｜各種笛製造元



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龍笛・獅子舞用横笛 ２本セット 銘「新月」 飾台付 未使用 雅楽(龍笛 ...



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１４歳の篠笛に合わせ獅子が舞う 横浜の保存会に新星現る 動画 ...



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【②とりあし】篠笛の吹き方【ささら獅子舞（丹波山村）】