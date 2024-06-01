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新月 獅子舞横笛 祭用横笛 獅子舞用
商品番号 X12621625422
商品名

新月 獅子舞横笛 祭用横笛 獅子舞用
ブランド名 Xswirl
特別価格 税込 8,846 円
在庫状況 あり

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商品詳細

富山県の新月さんで数年前に購入した祭り笛です。色は黒塗りです。少し色はげがありますが、問題なく使えると思います。布袋もお付け致します。即購入◎笛篠笛楽器和楽器祭祭用獅子舞祭礼
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