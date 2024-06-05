F601 十一代 田原陶兵衛 萩焼 茶碗 共箱 高麗陶兵衛 抹茶碗 茶道具

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F601十一代田原陶兵衛萩焼茶碗共箱高麗陶兵衛抹茶碗茶道具-----------------------------------------------------------------口径 13.5cm高さ 7.5cm目立った傷なく良い状態です。ピンホール、高台の窯傷、ご了承ください。味わい深いお茶碗です。-------------------------------------------------------------------ご覧いただきありがとうございます。古美術品・骨董品としての出品でございます。時代に伴う小傷・スレ・汚れなどございます。画像をご確認いただき、ご理解の上お求めください。他にも、古美術品骨董品茶道具煎茶道具民芸品書道具掛軸など多数出品しておりますのでご覧いただければ幸いです。