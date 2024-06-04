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- ORANGE OBC115 ベースアンプキャビネット 400w 国内正規品
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商品詳細
イングランド製のキャビネットは今後大幅な値上がりや、入手困難な状況が続くかと思われますので、ご検討の方はお早めに！キャビネットの剛性が半端でなく、音が前に飛び出してくるような最高のスピーカーキャビネットです。音響的に区画され、強度と低振動を実現この優れたベースエンクロージャーは、13層の高密度18mmバーチ合板で作られており、キャビネットの底面にはステージ保護のための丈夫なスキッドが施されています。このスキッドはエンクロージャーと床面を結合させ、低音域のレスポンスを向上させる役割も果たします。OBC115は、頑丈な構造とタイトで安定したサウンドにより、過酷なツアーに耐えられるよう設計されています。エミネンス15″スピーカー優れたトーンとタイトなレスポンスを誇る一流のスピーカーです。Features18mmhighdensitybirchply,2xparallel1/4”andSpeakoninputjacks,skiddesignfeet,PowerHandling(Cabinets)400WattsValves(HeadsandCombos)NASpeakerOutputOptions(Heads)NASpeakers(CombosandCabinets)1xEminenceKappa15Impedance(Cabinets)8ohmExtensionCabinetOptions(Combos)NAUnboxedDimensions(WxHxD)62x52x46.5CM(24.41x20.47x18.31″)UnboxedWeight29.5KG(65.15lb)■国内正規品、メーカー保証付重量が重いため、佐川急便での配送となります。#tgakki塚本楽器
http://narcologia.ru/goods/assessor248203.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei987971.html
http://narcologia.ru/goods/recycling118514.html
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