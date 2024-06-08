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【真作】玉東/春景山水図/山水図/掛軸/名家伝来/AD-219
商品番号 E14746151053
商品名

【真作】玉東/春景山水図/山水図/掛軸/名家伝来/AD-219
ブランド名 Eswirl
特別価格 税込 2,553 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【真作】【参考】玉東【作品状態】本紙は絹本肉筆です。　本紙は薄汚れあります。表装は多少の時代感あります。　　　　紙箱付　　　　軸丈　縦　196㎝×幅　62㎝　写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/displease84631.html
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真作】玉東/春景山水図/山水図/掛軸/名家伝来/AD-219 - 絵画/タペストリ
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【真作】松雲/秋景山水図/山水図/青緑山水図/掛軸☆宝船☆AC-126 | フリマアプリ ラクマ
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