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- 【真作】玉東/春景山水図/山水図/掛軸/名家伝来/AD-219
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商品詳細
【真作】【参考】玉東【作品状態】本紙は絹本肉筆です。 本紙は薄汚れあります。表装は多少の時代感あります。 紙箱付 軸丈 縦 196㎝×幅 62㎝ 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。
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http://narcologia.ru/goods/Taipei224771.html
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