オモダカ　SAR ピジョットex SAR

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商品詳細
ポケモンカード セット販売オモダカ SARピジョットexSARになります。開封後、すぐにスリーブ×フルプロテクトスリーブに入れて保管しております。状態等は、特に目立つ傷等はないかとおもいます。多少の見落としは、ご了承下さいませ。ポケモンカードポケカピジョットオモダカビークインギャラドスSARSR
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