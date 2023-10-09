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オモダカ　SAR ピジョットex SAR
商品番号 T87253003356
商品名

オモダカ　SAR ピジョットex SAR
ブランド名 Tswirl
特別価格 税込 3,610 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカード　セット販売オモダカ　SARピジョットexSARになります。開封後、すぐにスリーブ×フルプロテクトスリーブに入れて保管しております。状態等は、特に目立つ傷等はないかとおもいます。多少の見落としは、ご了承下さいませ。ポケモンカードポケカピジョットオモダカビークインギャラドスSARSR
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