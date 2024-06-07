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【新品】CNBLUE 手形Tシャツ
商品番号 Q48965127427
商品名

【新品】CNBLUE 手形Tシャツ
ブランド名 Qswirl
特別価格 税込 3,420 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2010年のファンミーティングの公式Tシャツです。メンバー全員の手形がプリントされています。かなり貴重なお品ですのでお値下げは考えておりません。袋に少しプリントがついてしまっていますが、新品未開封です。他にもCNBLUEのグッズを出品しております。#CNBLUEくまさん
http://narcologia.ru/goods/diamond98258.html
http://narcologia.ru/goods/composite229154.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture71741.html
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