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- 美品 KORG 電子ピアノ LP-180 引き取り 直接配送可能 当日配送可
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商品詳細
KORG電子ピアノLP-180■鍵盤：88鍵ナチュラル・ウェイテッド・ハンマー・アクション鍵盤■タッチ・コントロール：3段階（ライト、ノーマル、ヘビー）■ピッチ：トランスポーズ、チューニング■音源：ステレオPCM音源■最大同時発音数：120■音色：10音色（アコースティック・ピアノ（2）、エレクトリック・ピアノ（2）、ハープシコード、クラビコード、ビブラフォン、P.オルガン、E.オルガン、ストリングス）■エフェクト：リバーブ、コーラス■寸法：横幅1365×高さ781×奥行274mm■重量：23.3kg※メーカーより一部引用当方、東京都多摩地区稲城市になります。引き取り希望ですが、近いところであれば私が直接持っていくことも可能です。引き取りか、近いところは直接配送のみとなります。コメント欄から地域の連絡をお願いいたします。一度見てから検討しても大丈夫です。よろしくお願いいたします。種類...電子ピアノ
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