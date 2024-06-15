モモンガ　マスコット　ぬいぐるみ

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商品詳細
モモンガのミニマスコット・ひっかけぬいぐるみ左右のミニマスコットはタグが取れてますが新品未使用です。ディスプレイボックスに入れて保管しておりました。左:ワクワクゆうえんち ぷちミニマスコット中:ちいかわ×サンリオキャラクターズデスクトップから見守るひっかけぬいぐるみ (モモンガ・クロミ)右:ちいかわ飯店 来来(ライライ)ぷちミニマスコット#ちいかわ #モモンガ #クロミ#ちいかわワクワクゆうえんち#ワクワクゆうえんち #サンリオ#ちいかわ飯店
http://narcologia.ru/goods/protein518034.html
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