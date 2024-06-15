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モモンガ　マスコット　ぬいぐるみ
商品番号 F76227737899
商品名

モモンガ　マスコット　ぬいぐるみ
ブランド名 Fswirl
特別価格 税込 5,499 円
在庫状況 あり

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商品詳細

モモンガのミニマスコット・ひっかけぬいぐるみ左右のミニマスコットはタグが取れてますが新品未使用です。ディスプレイボックスに入れて保管しておりました。左:ワクワクゆうえんち　ぷちミニマスコット中:ちいかわ×サンリオキャラクターズデスクトップから見守るひっかけぬいぐるみ　　　　　　　　　　　　　(モモンガ・クロミ)右:ちいかわ飯店　来来(ライライ)ぷちミニマスコット#ちいかわ　#モモンガ　#クロミ#ちいかわワクワクゆうえんち#ワクワクゆうえんち　#サンリオ#ちいかわ飯店
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