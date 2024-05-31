Blue Yeti X USBマイク BM600X

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BlueYetiXUSBマイクBM600X※Amazon参考価格(24510円)今年の8月10日にビックカメラ.comで新品購入(26970円)しました。30分～1時間試しに使用しましたが、どうも自分には合わなかったので出品する事にしました。本体付属品は写真の通り揃っており、目立つ様な傷汚れもなく動作も使用時は問題無かったです。使用期間は前述の通り30分～1時間で状態も非常に良いです。※無言即購入歓迎します。※ほぼ使ってないのでこのお値段とさせて頂いてるため、値下げ交渉は一切受けません。#Logicool#Yeti#マイク#USBマイクケーブル···有線