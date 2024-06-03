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Bugera v5 ブゲラv5 真空管ギターアンプ
商品番号 E33636610982
商品名

Bugera v5 ブゲラv5 真空管ギターアンプ
ブランド名 Eswirl
特別価格 税込 10,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BugeraV5チューブアンプです。　数年前に新品で購入しました。bugera製の真空管ギターアンプです。シンプルなコントロールながらもチューブアンプならではのレスポンスの良さ、深みのあるトーンが充分に堪能できる名機です。出力は0.1w1w5wの切り替えが可能です。スピーカー交換JENSENC8R4Ωスピーカーケーブル交換Belden9497と定番の改造済みです。動作確認済み電源ケーブルのみ付属素人目ですが、ガリ等不具合は無いと思います。よろしくお願いします。多少の値下げはします。
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