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Blue Journey 1st Live「夜明けのうた」応援セット
商品番号 Y42620108516
商品名

Blue Journey 1st Live「夜明けのうた」応援セット
ブランド名 Yswirl
特別価格 税込 6,578 円
在庫状況 あり

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商品詳細

リセール含め全ての販売でチケットを入手出来なかったため出品します即日発送をするため9/13日のライブに間に合います◇BlueJourney1stLive応援セット〈商品説明〉　ネックストラップが特典でついてくる、ペンライト、Tシャツ、ジャガードフェイスタオルのセット商品です。〈セット内容〉・ペンライト・Tシャツ・ジャガードフェイスタオル・特典：ネックストラップ◇グッズ・ペンライト　サイズ：約H240mm×Φ30mm　素　材：発光部PET-G、アクリル　　　　グリップ部ABS樹脂　　　ストラップポリエステル　使用電池：単4電池×3本　点灯カラー：12色　1.RED→2.BLUE→3.WHITE→4.ORANGE→5.GREEN→　6.PURPLE→7.PINK→8.YELLOW→9.LIGHTGREEN→　10.LIGHTBLUE→11.LIGHTPINK→12.VIOLET・Tシャツ　サイズ：身丈約77cm/身幅約58cm/肩幅約54cm/袖丈約24cm（XL相当）　素　材：綿・ジャガードフェイスタオル　サイズ：約H33cm×W85cm　素　材：綿ときのそらロボ子さん星街すいせいAZKiさくらみこ夜空メルアキ・ローゼンタール赤井はあと夏色まつり湊あくあ紫咲シオン百鬼あやめ癒月ちょこ大空スバル大神ミオ猫又おかゆ戌神ころね白上フブキ潤羽るしあ兎田ぺこら不知火フレア白銀ノエル宝鐘マリン桐生ココ天音かなた角巻わため常闇トワ姫森ルーナ雪花ラミィ桃鈴ねね獅白ぼたん尾丸ポルカ風真いろはラプラス・ダークネス鷹嶺ルイ博衣こより沙花叉クロヱアユンダ・リスムーナ・ホシノヴァクレイジー・オリーアイラニ・イオフィフティーンアーニャ・メルフィッサパヴォリア・レイネ森カリオペ小鳥遊キアラ一伊那尓栖がうる・ぐらワトソン・アメリアIRySセレス・ファウナオーロ・クロニー七詩ムメイハコス・ベールズ九十九佐命ENIDJPHololiveMythCouncilEnglish
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