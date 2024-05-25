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- 【今週末限定値下】薩摩切子薩摩ガラス工芸（島津興業）最高級 猪口 藍 紅 ペア
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商品詳細
薩摩切子 薩摩ガラス工芸（島津興業）最高級 猪口 藍 紅 ペア刻印あり未使用品共箱付き自宅長期保管の旨ご了承ください。写真にて状態等をご確認ください。677月20日35,500円→32,000円
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