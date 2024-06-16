☆限定☆未使用BAREFOOT DREAMS ミニーマウス

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ミッキー生誕90年を記念して作られた限定ミニーガウンです。2018年11月にハワイで$88.00で購入しました。日本未販売ですしハワイでも手に入らない商品ですので非常に貴重です⸜(⃙⃘'ᵕ'⃙⃘)⸝⋆︎*いつか自分の娘に着せたいと購入しましたが、機会がなかった為、出品いたします。着丈66cm、肩幅40cm、袖丈40cm.小柄な女性であれは150cm台でも着れるそうです。真空パックにて保管しておりましたが、自宅保管になりますのでご理解ある方のみご購入をご検討お願いいたします。