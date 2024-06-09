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【未組立】TAMIYA タミヤ レーサーミニ四駆　ダッシュ03号S.S.S.
商品番号 C54866899026
商品名

【未組立】TAMIYA タミヤ レーサーミニ四駆　ダッシュ03号S.S.S.
ブランド名 タミヤ
特別価格 税込 2,220 円
在庫状況 あり

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商品詳細

状態は良いと思いますステッカーなども綺麗です種類...ミニ四駆仕様...プラスチック組立キットスケール...1/32
http://narcologia.ru/goods/ambassador581406.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral110932.html
http://narcologia.ru/goods/composite210354.html
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