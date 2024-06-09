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- 【未組立】TAMIYA タミヤ レーサーミニ四駆 ダッシュ03号S.S.S.
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商品詳細
状態は良いと思いますステッカーなども綺麗です種類...ミニ四駆仕様...プラスチック組立キットスケール...1/32
http://narcologia.ru/goods/ambassador581406.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral110932.html
http://narcologia.ru/goods/composite210354.html
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