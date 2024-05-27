カリンバ　Gecko Curly Maples 17キー

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ちょっと練習用で使用したですが、時間が無いので使用時間無くなりました。ブランド:GECKO材質:木材,マホガニーウッド,メープルウッド,合金鋼付属コンポーネント:カリンバ,ケース♫高品質の素材：この17鍵のカリンバサムピアノは、高品質の素材-カーリーメイプルと鉱石のスチールバーを使用して手作りされており、聴覚、視覚、および触覚の感覚が向上しています。繊細でプロフェッショナルな17のカリンバ楽器。♫美しいサウンド：17のキー/タインはすべて完璧なサウンドで、ポップス、フォーク、ロック、アフリカン、クラシック、キャロルなど、幅広い音楽に適しています。また、カーリーメープルカリンバは、マホガニーで作られたものよりも少し長い共鳴を持っています。これにより、聴覚がよくなり、音がより連続的になるため、新しい歌を学びやすくなります。Play演奏が簡単で幅広い用途：曲を学ぶのに5分！このカリンバフィンガーピアノは、専門的に作成されたカリンバ学習小冊子で演奏するのが非常に簡単です。カリンバの使用方法とパフォーマンス方法を詳しく紹介しています。子供、大人、恋人、初心者、専門家へのプレゼントに最適！♫デリケートなEVAカリンバボックス：このデリケートなハードシェルカリンバケースは、カリンバを効果的に保護し、湿気、酸化、傷、落下、防水、持ち運びにも便利です。パフォーマンス、レコーディング、家族、アウトドア、学校、パーティー、リラクゼーションに最適なポータブルカリンバ楽器。レベル···初心者