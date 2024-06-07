Fender Japan Mustang MG69 ムスタング フェンダー

2010年に購入し、ほぼ家、室内のみで練習ただあまりハマらず、結局収納してるのみデザインがとても好きで愛着がありましたが、せっかくなら弾いてくれる人に譲りたいと思い出品初心者で全然弾けなかった為購入時から一切カスタマイズなし1、2度だけ弦を変えた気がします当時三ノ宮の大きな楽器店で購入しました状態も悪くないとは思いますが、初心者の為、判断出来かねますので詳細はコメントいただくか、ご指示の写真を追加します表記：MadeinJapanシリアルナンバーT0737購入年：2007年頃カラー：イエロー？クリームがかったイエローです状態は傷などもなく良いと思います映画ソラニンのカラー違いモデルNaveryoungbeachの「明るい未来」の阿部さんと同じモデルかと思いますが、あまりギターを触らない素人目とお考え下さい。Fenderのバッグはチャックが壊れた為、付属しません。発送用梱包資材を用意する為、発送まで少しお時間を頂く可能性がございます。(5〜7日間)ご了承ください。--追記--画像の追加や状態の確認などは基本的に夜〜夜間になります。ご了承くださいませ。



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