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２な４◆ vestax CDX-12 ベスタックス CDプレーヤー CDJ
商品番号 J73072100002
商品名

２な４◆ vestax CDX-12 ベスタックス CDプレーヤー CDJ
ブランド名 Jswirl
特別価格 税込 8,225 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◆御覧いただきありがとうございます◆即購入OKです。沖縄県・離島へはお届けできません。佐川急便を利用しますが◆匿名配送ご希望の場合はプラス500円で変更できます。ご希望の場合はコメントお寄せください。２な４◆動作確認済◆vestaxCDX-12ベスタックスCDプレーヤーCDJ■商品状態■リユース品動作確認済み中古品のため、多少の使用感は予めご容赦くださいませ詳細はお写真にてご確認いただけますようお願い致します付属品は写真に写っている品がすべてとなります（写っていない品に関しては、付属しないとお考えください）■商品状態■リユース品動作確認済み中古品のため、多少の使用感は予めご容赦くださいませ詳細はお写真にてご確認いただけますようお願い致します付属品は写真に写っている品がすべてとなります（写っていない品に関しては、付属しないとお考えください）
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